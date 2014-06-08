В Украине количество внутренних мигрантов превысило 10 тысяч человек - ООН

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщает, что за последние три месяца более 10 тыс. украинцев покинули свои дома в поисках убежища в других местах Украины.

Об этом сообщает сайт японской вещательной корпорации NHK WORLD.

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Так, по информации Верховного комиссара ООН по делам беженцев, люди покидают Донецкую и Луганскую области. Примерно 3 тыс. человек укрываются в Киеве. У многих из них нет родственников или друзей, на которых можно было бы положиться, и они испытывают трудности.

Как сказал региональный представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Олдрих Андрисек, если положение на востоке страны не улучшится, число внутренних мигрантов может достигнуть тысяч или даже десятков тысяч человек.