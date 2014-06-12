Прокуратура обжаловала освобождение Лозинского и проводит расследование

Прокуратура Киевской области внесла апелляционную жалобу на постановление Бориспольского горрайонного суда об освобождении от дальнейшего отбывания наказания бывшего народного депутата Виктора Лозинского по состоянию здоровья.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Читайте такжеПенитенциарная служба отрицает причастность к освобождению Лозинского

Как говорится в сообщении, прокуратура считает такое решение суда незаконным в связи с тем, что в суде не доказано, что заболевание, указанные в медицинской документации в отношении осужденного, представляют угрозу его жизни и делают невозможным дальнейшее пребывание в местах лишения свободы.

Вместе с тем, по данным пресс-службы, судом не было удовлетворено ходатайство прокуратуры о вызове в суд экспертов, которые могли бы предоставить дополнительные объяснения о состоянии здоровья Лозинского и возможности его лечения в колонии.

Кроме того, прокуратура считает, что исправительное учреждение незаконно выпустило осужденного, поскольку государственным обвинением в определенные законом сроки внесена апелляция, а следовательно, постановление суда не вступило в силу, отмечается в сообщении.

Поэтому по указанному факту прокуратурой области начато уголовное производство в отношении должностных лиц Бориспольской исправительной колонии №119 по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Как сообщал УНИАН, бывший депутат Верховной Рады Лозинский, осужденный за убийство, 11 июня досрочно вышел из тюрьмы по состоянию здоровья.

При этом председатель Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький отрицает причастность его ведомства к освобождению осужденного.

Руководитель ГПтСУ заметил, что здоровье Лозинского оценивали врачи, которые не имеют никакого отношения к пенитенциарной службе.

Кроме того, по его словам, сторону государственного обвинения в суде поддержал прокурор.

После этого премьер-министр Арсений Яценюк предъявил требование к и.о. генерального прокурора Олегу Махницкому срочно принять меры по обжалованию решения Бориспольского городского районного суда Киевской области, который освободил от отбывания наказания осужденного за вызывающее убийство Лозинского.

Яценюк также требует привлечь к ответственности всех лиц, из-за действий или бездействия которых стало возможным это неправомерное решение и освобождение.

Премьер-министр также призвал парламентское большинство безотлагательно вызвать в Верховную Раду и.о. генпрокурора для отчета и ожидает решительных кадровых решений после рассмотрения этого инцидента

Читайте такжеНардепа-убийцу Лозинского отпустили из тюрьмы по состоянию здоровья

Справка УНИАН. В апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева осудил экс-депутата к 15 годам лишения свободы (начиная с марта 2010 года) за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

Весной 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Позже Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам еще смягчил приговор Лозинскому и уменьшил наказание до 10 лет заключения.