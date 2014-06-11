Житель Снежного: милиция превратилась в заведение по раздаче зарплат

Об этом рассказал житель Снежного Виталий в интервью газете Сегодня.

По его словам, еще когда в противостоянии на Донбассе не использовалось массово оружие, сотрудники милиции заняли явно просепаратистскую позицию. Так, когда сепаратисты пытались сорвать украинский флаг на городской площади, проукраинские горожане пытались им помешать, их избивали, а милиция (15 человек) наблюдала со стороны. Лишь когда проукраинские активисты начали давать отпор, милиционеры их увели и "провели воспитательную беседу".

Читайте такжеТеррористы окопались в Снежном из-за стратегического завода авиапрома - активист"Еще один кричащий момент, когда наш городской райотдел захватили четыре человека (!), представителя "народной республики". Мне рассказал знакомый, который там работал", - говорит Виталий.

"Пришли четверо мужчин в возрасте 45 – 55 лет с георгиевскими ленточками и поставили прямой вопрос начальнику милиции, мол, вы с народом или нет? Тот ответил, что, конечно, с народом. А "республиканцы" ему, мол, если с народом, то мы будем находиться с вами в дежурной части и вместе следить за порядком. Ну а позже милиция в городе превратилась в заведение по раздаче зарплат. Практически ни на что не реагируют и непонятно чем занимаются", - рассказал он.

Также он рассказал, что недавно произошло несколько убийств в городе на блокпостах.

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По его словам, террористы в городе захватили здание пенсионного фонда, частную СТО неподалеку, куда они загнали свои БТРы и КамАЗы, и здание спортивной школы, которое служит "ночлежкой".