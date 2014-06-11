На Донетчине горела ферма нового руководителя Краснолиманской РГА - СМИ

В Артемовском районе Донецкой области подожгли ферму Константина Матейченко, сообщает 06274.

Отмечается, что в распоряжении редакции оказались фотографии одного из пользователей с пожара на сельхозпредприятии «Чапаевское», которое принадлежит руководителю областной ячейки партии «Батькивщина» Константину Матейченко.

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Пожар произошел 8 июня, после назначения Матейченко на пост руководителя Краснолиманской райгосадминистрации после взятия под контроль города силами украинской армии.

Как ранее сообщалось, 5 июня временно исполняющим обязанности председателя Краснолиманской районной государственной администрации был назначен Константин Матейченко - глава ДОО "Батькивщина". Соответствующий указ был размещен на официальном сайте и.о. президента Украины.