Лавров признался, что Россия помогает Донбассу через сепаратистов
15:32, 11 июня 2014Политика
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона оказывает гуманитарную помощь востоку Украины через сепаратистов, поскольку официальный Киев отказался сотрудничать по этому вопросу.
фото REUTERS
Об этом он заявил на встрече с генсекретарем ОБСЕ Ламберто Занньером, сообщает ИТАР-ТАСС.
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"Нас гуманитарный кризис очень волнует... - отметил Сергей Лавров. - Тем, кто пока еще не покинул зону боевых действий, мы оказываем гуманитарную помощь".
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Напомним, ранее Москва обратилась к Киеву с нотой о разрешении оказать гуманитарную помощь восточной части Украины, на что получила отказ. Также СБУ заявляла, что владеет доказательствами того, что боевиков на востоке Украины финансирует Россия.
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