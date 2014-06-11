Лавров признался, что Россия помогает Донбассу через сепаратистов

Об этом он заявил на встрече с генсекретарем ОБСЕ Ламберто Занньером, сообщает ИТАР-ТАСС.

Читайте такжеСМИ: Лавров громко рассмеялся после заявления Польши о неповторении "крымского сценария"

"Нас гуманитарный кризис очень волнует... - отметил Сергей Лавров. - Тем, кто пока еще не покинул зону боевых действий, мы оказываем гуманитарную помощь".

Читайте такжеЛавров предлагает «согласовать будущий государственный строй» Украины

Напомним, ранее Москва обратилась к Киеву с нотой о разрешении оказать гуманитарную помощь восточной части Украины, на что получила отказ. Также СБУ заявляла, что владеет доказательствами того, что боевиков на востоке Украины финансирует Россия.