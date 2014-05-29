Украинский МИД посоветовал России передать гуманитарную помощь Крыму

В МИДе расценили «благие намерения Кремля», как элемент пропаганды, чтобы воспользоваться сложной ситуацией, которую Россия и создала. «Именно из-за действий российской стороны на Востоке нашего государства не может восстановиться мир. Россия не демонстрирует готовности к деэскалации конфликта. С территории России систематически нарушается украинско-российская государственная граница вооруженными террористическими группировками, которые убивают, терроризируют и запугивают граждан Украины. Поэтому не следует исключать, что трюк с так называемой гуманитарной помощью - это завуалированная попытка помочь российским наемникам-террористам, которые сегодня оказались в трудном положении из-за успешных действий сил антитеррористической операции", - говорится в заявлении ведомства.

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В своем ответе украинский МИД посоветовал российской стороне помогать оккупированному россиянами Крыму. Поскольку многочисленные сигналы мирового сообщества свидетельствуют, что проблемы населения полуострова не решаются, а ситуация ухудшается.