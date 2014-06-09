Террористы закрыли аэропорт Луганска
19:22, 09 июня 2014Политика
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Один из лидеров террористов в Луганской области Валерий Болотов поручил директору международного аэропорта «Луганск» приостановить прием и отправку самолетов с 9 июня.
Луганские террористы закрыли аеропорт / фото airport.lg.ua
«Директору международного аэропорта «Луганск» Татаринову В. приостановить прием и отправку регулярных и чартерных пассажирских рейсов с 18.00 от 09.06.2014 года до особого распоряжения», - говорится в приказе Валерия Болотова, передает ТСН.ua.
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Напомним, 5 июня сообщалось о ремонте взлетной полосы, в связи с чем аэропорт Луганска был закрыт.
Распоряжение луганских террористов о закрытии аеропорта / фото tsn.ua
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