Террористы закрыли аэропорт Луганска

«Директору международного аэропорта «Луганск» Татаринову В. приостановить прием и отправку регулярных и чартерных пассажирских рейсов с 18.00 от 09.06.2014 года до особого распоряжения», - говорится в приказе Валерия Болотова, передает ТСН.ua.

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Напомним, 5 июня сообщалось о ремонте взлетной полосы, в связи с чем аэропорт Луганска был закрыт.

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