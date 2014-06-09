Террористы пытаются реквизировать автомобили и комплексы РЭБ у донецкого завода "Топаз"
13:05, 09 июня 2014Политика
1 0
Группа террористов в составе до 20 человек, вооруженных автоматическим оружием, пытается вывезти специальную и автотехнику с территории донецкого завода «Топаз».
REUTERS
Об этом сообщается на сайте группы Информационное Сопротивление.
"В частности, боевики готовят к вывозу несколько (по предварительным данным - 7 единиц) комплексов радиоэлектронной борьбы типа «Мандат». По словам террористов – "для отправки в Россию", говорится в сообщении.
Читайте такжеТеррористы обстреляли пункт пропуска «Изварино»Также боевики заявили об «экспроприации» 4 автомобилей «КрАЗ», предназначенных для перевозки людей, и 1 микроавтобуса «Мерседес», принадлежащих предприятию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter