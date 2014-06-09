Террористы пытаются реквизировать автомобили и комплексы РЭБ у донецкого завода "Топаз"

Об этом сообщается на сайте группы Информационное Сопротивление.

"В частности, боевики готовят к вывозу несколько (по предварительным данным - 7 единиц) комплексов радиоэлектронной борьбы типа «Мандат». По словам террористов – "для отправки в Россию", говорится в сообщении.

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