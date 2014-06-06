Ляшко прогнал российских журналистов из здания ВР

"Сейчас выгнал из Верховной Рады агентов российской ФСБ, которые работают в Украине под прикрытием журналистами телеканала "Россия". Из-за агитационно-подрывной деятельность этих "журналистов" в Украине льется кровь, поэтому гнать в шею этих пособников оккупантов", - написал на своей странице в Facebook нардеп.

Сначала депутат требовал от российских журналистов их документы. После их получения Ляшко вернул редакционное удостоверение корреспондента владельцу, а аккредитационную карточку в Верховную Раду забрал, заявив: "Вы лишены аккредитации".

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Ляшко обвинил журналиста и оператора ВГТРК в том, что они русские шпионы. Представители российских СМИ начали спорить. В результате Ляшко под крики "Ганьба" других присутствующих в помещении вытолкал журналистов на улицу.