Возле Славянска после обстрела горел химзавод - источник

12:24, 06 июня 2014
Политика
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Возгорание сухой серы произошло в результате артиллерийского обстрела на территории завода бывшего предприятия "Химпром" в Славянске вечером 5 июня.

Под Славянском горел химзавод

Об этом сообщает ОстроВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Сухая сера на территории завода находится в количестве около 10 тонн. 

Читайте такжеВ Торезе террористы сожгли офис депутата и редакцию газетыНа место прибыли пожарные, которые ликвидировали пожар примерно в девять часов вечера. Информации о пострадавших нет. 

"Предварительная квалификация - часть 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, путем поджога, взрыва или иным способом) ", - сказал собеседник агентства. 

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