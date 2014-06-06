Возле Славянска после обстрела горел химзавод - источник

Об этом сообщает ОстроВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сухая сера на территории завода находится в количестве около 10 тонн.

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"Предварительная квалификация - часть 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, путем поджога, взрыва или иным способом) ", - сказал собеседник агентства.