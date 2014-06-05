Переселенцы из Донбасса получат особый статус - Соболев

Об этом политик сказал в кулуарах парламента журналисту "Сегодня".

«Готовится законопроект, который не требует даже двух чтений. Там есть все нормы, которые были в законопроекте о временно оккупированной территории - они регулируют порядок временных переселенцев. Сегодня у меня будет встреча с представителем ООН по вопросам беженцев и мы посмотрим, чтобы практика ООН была применена к временным переселенцам с восточных территорий Украины», - сказал Соболев.

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Он подчеркнул, что вопрос предоставления статуса беженцев не рассматривается, а речь идет лишь о предоставлении мирному населению Донбасса статуса временных переселенцев.

«Статус беженца не предоставляли даже тем, кто выезжал из АР Крым. Ведь беженец - это лицо из другой страны. В данном случае мы говорим о временно вынужденном перемещении - такой статус переселенцам предоставляется ООН как особый статус. Мы это урегулируем согласно с нормами ООН», - отметил Соболев.

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Законопроект о временных переселенцах с Донбасса планируется внести на голосование Верховной Рады Украины на следующей пленарной неделе.

«Будет уточнен порядок расселения, порядок предоставления материальной помощи и порядок использования органами местного самоуправления тех помещений, которые могут быть им предоставлены. Сегодня это делается местными администрациями Запорожской, Днепропетровской, других областей. Закон позволит их расселять на законных основаниях. Ведь выделение на это средств из местных бюджетов может происходить только в рамках обязательных статей расходов. Думаю, что этот законопроект будет согласован уже в течение ближайших дней», - сказал он.

Ранее «Батькивщина» предлагала предоставить переселенцам с Донбасса статус беженца.