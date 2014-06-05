Почти 70% избирателей поддерживают проведение досрочных выборов в ВР в 2014 году - социолог

68,9% избирателей хотят проведения внеочередных парламентских выборов уже в текущем году, причем поддерживают такую идею жители всех регионов страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила директор Фонда “Демократические инициативы имени Илька Кучерива” Ирина Бекешкина.

Она отметила, что социологический опрос проводился накануне внеочередных президентских выборов и, согласно результатам опроса, даже на востоке Украины, в частности на Донбассе, большинство людей поддерживают идею проведения внеочередных парламентских выборов уже в этом году. В частности, на Донбассе за проведение выборов высказались 48,6% опрошенных, против - 30,3%. На востоке в целом, соответственно, 73,1% и 9,7%.

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Больше всех идею проведения досрочных выборов в Верховную Раду поддержали жители запада Украины - 82,2%, и только 5,5% - не поддержали такую идею.

Бекешкина отметила, что политикам целесообразно прислушаться к такому общественному мнению.

Также она заметила, что чем быстрее пройдут выборы в парламент, тем меньше шансов у пророссийских сил в Украине провести своих представителей в Верховную Раду с помощью пророссийские настроенных избирателей, подавляющее большинство которых живут на востоке Украины.

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“Один из аргументов, почему нужно проводить выборы сейчас, заключается в том, что пока пророссийские политические силы не образовались. Сейчас есть ничейный электорат для откровенно пророссийской политической силы, которой у нас, к счастью, пока еще нет. Сейчас на востоке своих избирателей потеряли как коммунисты, так и Партия регионов, и потому новая пророссийская сила там возникнет”, - сказала социолог.

Кроме того, Бекешкина добавила, что Партии регионов не стоит рассчитывать на большую поддержку в своем базовом регионе.

“Вообще по стране она сейчас на грани прохождения. Я думаю, что они пройдут, но о каких-то 30% нельзя и мечтать”, - сказала она.