Китай готов сотрудничать с новым президентом Украины

Председатель КНР Си Цзиньпин направил Петру Порошенко поздравительную телеграмму по случаю его избрания на пост президента Украины, сообщает ТСН.ua.

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"Китайская сторона придает большое значение развитию отношений с Украиной и намерена совместно с ней на основе взаимного уважения, равенства и взаимной пользы содействовать двустороннему деловому сотрудничеству во всех сферах на благо двух стран и их народов", - написал Си Цзиньпин в телеграмме.

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Как ранее сообщал УНИАН, ВР назначила инаугурацию Порошенко на 7 июня. Предполагается провести 7 июня в 10.00 в сессионном зале Верховной Рады торжественное заседание парламента, посвященное принятию присяги народу новоизбранным президентом Украины.