Китай готов сотрудничать с новым президентом Украины
Лидер Китая поздравил Порошенко с победой на выборах
Председатель КНР Си Цзиньпин направил Петру Порошенко поздравительную телеграмму по случаю его избрания на пост президента Украины, сообщает ТСН.ua.
Читайте такжеКитай признан крупнейшим в мире покупателем промышленных роботов
"Китайская сторона придает большое значение развитию отношений с Украиной и намерена совместно с ней на основе взаимного уважения, равенства и взаимной пользы содействовать двустороннему деловому сотрудничеству во всех сферах на благо двух стран и их народов", - написал Си Цзиньпин в телеграмме.
Читайте такжеКитай предложил России заселить Сибирь и Дальний Восток китайцами
Как ранее сообщал УНИАН, ВР назначила инаугурацию Порошенко на 7 июня. Предполагается провести 7 июня в 10.00 в сессионном зале Верховной Рады торжественное заседание парламента, посвященное принятию присяги народу новоизбранным президентом Украины.