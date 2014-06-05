Встреча в Варшаве была нужнее Обаме, чем Порошенко - эксперт

08:07, 05 июня 2014
Политика
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Встреча в Варшаве с новоизбранным Президентом Украины была больше нужна Президенту США Бараку Обаме, чем Петру Порошенко, учитывая то, что он не может заставить ЕС выступить единым фронтом против России.

Встреча была нужнее Обаме, полагает эксперт

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

«Эта встреча в Варшаве на самом деле Обаме была нужна больше, чем Порошенко. Очень просто - потому что Порошенко сейчас имеет колоссальный рейтинг и кредит доверия к нему будет зависеть от того, как он решит проблему на Донбассе, реформ и многих других факторов, но точно никакого дополнительного голоса из-за того, что ему пожал руку Обама, он не получит", - считает эксперт.

Читайте такжеОбама пригрозил РФ последующей изоляцией: "Времена империй уже в прошлом"Вместе с тем, у Обамы ситуация другая - по словам Волошина, его сейчас "только ленивый не критикует за то, что он самый слабый президент в отношениях с Россией".

" В условиях, когда России проиграна Сирия, скандал со Сноуденом и когда по Украине он ничего не может сделать, что ему еще остается - конечно, он сидит, жмет руку, в американских СМИ это показывается, а американцы думают: ну, хоть что-то делается", - считает Волошин.

Напомним, вчера, 4 июня, президент США Барак Обама встретился в Варшаве с новоизбранным президентом Украины Петром Порошенко за три дня до его инаугурации.

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