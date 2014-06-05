Встреча в Варшаве была нужнее Обаме, чем Порошенко - эксперт

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

«Эта встреча в Варшаве на самом деле Обаме была нужна больше, чем Порошенко. Очень просто - потому что Порошенко сейчас имеет колоссальный рейтинг и кредит доверия к нему будет зависеть от того, как он решит проблему на Донбассе, реформ и многих других факторов, но точно никакого дополнительного голоса из-за того, что ему пожал руку Обама, он не получит", - считает эксперт.

Читайте такжеОбама пригрозил РФ последующей изоляцией: "Времена империй уже в прошлом"Вместе с тем, у Обамы ситуация другая - по словам Волошина, его сейчас "только ленивый не критикует за то, что он самый слабый президент в отношениях с Россией".

" В условиях, когда России проиграна Сирия, скандал со Сноуденом и когда по Украине он ничего не может сделать, что ему еще остается - конечно, он сидит, жмет руку, в американских СМИ это показывается, а американцы думают: ну, хоть что-то делается", - считает Волошин.

Напомним, вчера, 4 июня, президент США Барак Обама встретился в Варшаве с новоизбранным президентом Украины Петром Порошенко за три дня до его инаугурации.