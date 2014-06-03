Украина усиливает пограничные блокпосты БТРами и оружием

Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Николай Литвин, сообщает Еспресо.TV.

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Он отметил, что на сегодня уже отработан вопрос о переходе работы пограничников с модели мирного времени к работе в военных условиях.

«Госпогранслужба вместе с правоохранительными органами в сжатые сроки восстанавливает военный потенциал, организует усиленную охрану и переходит к обороне участков границы», - заявил Николай Литвин.

Он проинформировал, что на сегодняшний день блокпосты усиливаются БТРами, тяжелым стрелковым оружием и копаются противотанковые траншеи.

Также, по его словам, блокпосты оборудуются сигнализационной системой, там размещаются огневые точки.

Кроме того, по словам руководителя Госпогранслужбы, сейчас ведется ежедневное патрулирование вдоль границы легкомоторними самолетами. «Это дает возможность более-менее держать ситуацию под контролем», - подчеркнул Николай Литвин.