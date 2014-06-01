В Мариуполе избрали нового «народного мэра» (фото)

Сегодня жители Мариуполя в ходе митинга у стен горсовета единогласно выбрали «народного мэра». Им стал бывший руководитель коммунального предприятия «Альянск Гис» Александр Фоменко, сообщает 0629.

«Сегодня принято решение о моем избрании и. о. народного мэра города, - сказал Фоменко. – Есть три пункта, которые я обещаю выполнить – консолидация движения в "ДНР", недопущение разрушения жизнедеятельности города и проведение выборов мэра города»

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С завтрашнего дня Фоменко намерен заседать в офисе "ДНР". «Я обещаю и клянусь, что сделаю все для города и понимаю, чем это обещание грозит мне и моей семье», - добавил Фомнко.

Уже завтра и. о. «народного мэра» намерен решить вопрос по Юрию Хотлубею и депутатам горсовета. «Первое, что мы сделаем - создадим исполком горсовета, а уже затем будем решать все остальные вопросы», - подчеркнул Фоменко.

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Как ранее сообщало издание, сегодня несколько сотен сторонников "ДНР" пришли к мэрии, чтобы выразить свой протест городскому голове Юрию Хотлубею с требованием его отставки. В ходе акции протеста также собирались подписи за отставку градоначальника.

Мариупольцы держали в руках плакаты "Мир детям", "Детям право на жизнь", "Голос Донбасса" и другие.

В ходе митинга у стен городского совета свою кандидатуру в «народные мэры» выдвинул Александр Фоменко. В то же время, бывшая подчиненная Фоменко выступила перед собравшимися и упрекнула его в нечестности.