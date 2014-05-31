Два КАМАЗа с кадыровцами приближаются к заставе "Дмитровка" - Ляшко

Об этом сообщил лидер Радикальной партии Олег Ляшко, пишет "Сегодня".

"Сейчас террористы штурмуют погранзаставу "Дьяково". По данным нашей агентуры, два КАМАЗа с вооруженными кадыровцами также движутся через Снежное в направлении пограничной заставы "Дмитровка", которая находится километрах в 30 от "Дьяково", - написал Ляшко на сврей странице в Facebook.

По его словам, несколько застав в Луганской области заминированы.

"Под угрозой нападения - пограничные заставы "Бирюково" и "Станично-Луганский" в Луганской области. Очевидцы сообщают, что все подъезды к последней заминированы, а сами террористы, ориентировочно 300 человек, скрываются в лесу. Делаю все, чтобы помочь нашим пограничникам", - говорится в сообщении.