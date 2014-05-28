Украинцы могут помочь защитить мирное население от террористов и сепаратистов

Внести свой вклад на нужды батальона специального назначения «Днепр» и регионального Полка национальной защиты можно по указанному счету благотворительной организации.

Сбор средств на обеспечение этих потребностей осуществляется Благотворительной организацией «Фонд Днепр - 1» на счет № 26001050007163, открытый в ПАО КБ «Приватбанк», МФО 305299, назначение платежа «безвозвратная финансовая помощь» .

Напомним, батальон спецназначения «Днепр» и региональный Полк национальной защиты были созданы для защиты местного населения от сепаратистов и террористов.