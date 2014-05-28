Украинцы могут помочь защитить мирное население от террористов и сепаратистов
14:19, 28 мая 2014Политика
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Вниманию жителей нашей страны! Реквизиты для отправки средств на нужды батальона « Днепр» и Полка национальной защиты
Внести свой вклад на нужды батальона специального назначения «Днепр» и регионального Полка национальной защиты можно по указанному счету благотворительной организации.
Сбор средств на обеспечение этих потребностей осуществляется Благотворительной организацией «Фонд Днепр - 1» на счет № 26001050007163, открытый в ПАО КБ «Приватбанк», МФО 305299, назначение платежа «безвозвратная финансовая помощь» .
Напомним, батальон спецназначения «Днепр» и региональный Полк национальной защиты были созданы для защиты местного населения от сепаратистов и террористов.
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