В Киеве члены УИК изъяли наблюдателя с участка - ОПОРА

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ОПОРЫ .

Как отметили в пресс-службе, на место происшествия приезжали международные наблюдатели и работники милиции.Читайте такжеНаблюдатель ОБСЕ: мир может признать выборы, несмотря на их срыв на Востоке

По словам наблюдателя ОПОРЫ, участок находится в 221-м избирательном округе на улице Трехсвятительской, 4. «Участковая избирательная комиссия вывела наблюдателя согласно постановлению, но не предоставила копии, несмотря на многочисленные требования. Под утро члены комиссии представили документ, в котором не хватает мотивационной части,- УИК не может аргументировать, на каких основаниях вывели официального наблюдателя», - отметили в ОПОРЕ и добавили, что «отказ предоставить копию постановления противоречит части 16 статьи 28 Закона Украины "О выборах Президента": "Копия постановления, принятого окружной или участковой избирательной комиссией, заверенная председателем избирательной комиссии или его заместителем и секретарем избирательной комиссии и скрепленная печатью избирательной комиссии, выдается субъекту избирательного процесса, к которому она относится, по его требованию не позднее чем через четыре часа после его принятия, а принятое накануне дня голосования и в день голосования, - безотлагательно».