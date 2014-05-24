"Народный мэр" Горловки исчез, когда должен был вывезти семью в Россию

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сторонников Сапунова. Он не выходит на связь около суток.

"Сегодня Сапунов должен был отвезти жену и дочь на поезд в Россию — в связи с последними событиями он решил отправить их за пределы Украины. Вместо этого около 11 часов утра он потерялся, на связь с женой выходить перестал", — рассказали его друзья.

Телефон Сапунова находится вне зоны доступа.

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Начавшие поиски друзья обнаружили его автомобиль. Никаких следов взлома у автомобиля не было. В машине был включен магнитофон, а сама машина припаркована около магазина по продаже камуфляжной одежды.

В конце апреля Сапунов заявлял, что уходит с поста "народного мэра" якобы после попытки его похищения.

Также именно в Горловке пропал местный депутат Владимир Рыбак, которого сепаратисты жестоко убили.