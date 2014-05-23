В день выборов СБУ не будет проводить военные операции

14:22, 23 мая 2014
Политика
0

В день проведения внеочередных президентских выборов 25 мая Служба безопасности Украины (СБУ) не планирует проведение военных операций.

СБУ приостановит военные операции на время выборов / фото УНИАН

«Никаких военных операций мы не планируем на этот день», - подчеркнул глава СБУ Валентин Наливайченко.

Читайте такжеАТО продолжается: за сутки военные уничтожили 20 боевиков, армия потеряла двух бойцов

Кроме того, глава СБУ добавил, что за прошлые сутки украинскими силовиками были обезврежены несколько диверсионных групп. «За последние сутки СБУ обезвредила 5 диверсионных групп вместе с оружием и взрывчаткой», - сообщил он. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter