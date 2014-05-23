В день выборов СБУ не будет проводить военные операции

«Никаких военных операций мы не планируем на этот день», - подчеркнул глава СБУ Валентин Наливайченко.

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Кроме того, глава СБУ добавил, что за прошлые сутки украинскими силовиками были обезврежены несколько диверсионных групп. «За последние сутки СБУ обезвредила 5 диверсионных групп вместе с оружием и взрывчаткой», - сообщил он.