В день выборов СБУ не будет проводить военные операции
14:22, 23 мая 2014Политика
0
В день проведения внеочередных президентских выборов 25 мая Служба безопасности Украины (СБУ) не планирует проведение военных операций.
СБУ приостановит военные операции на время выборов / фото УНИАН
«Никаких военных операций мы не планируем на этот день», - подчеркнул глава СБУ Валентин Наливайченко.
Читайте такжеАТО продолжается: за сутки военные уничтожили 20 боевиков, армия потеряла двух бойцов
Кроме того, глава СБУ добавил, что за прошлые сутки украинскими силовиками были обезврежены несколько диверсионных групп. «За последние сутки СБУ обезвредила 5 диверсионных групп вместе с оружием и взрывчаткой», - сообщил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter