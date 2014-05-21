Суд отменил ряд незаконных решений Севастопольского городского совета

Окружной административный суд Киева отменил ряд решений Севастопольского городского совета, которые были приняты в феврале-марте этого года с нарушением Конституции и законов Украины «О местном самоуправлении в Украине» и «Об основах национальной безопасности Украины» и посягали на основы конституционного строя, суверенитет и территориальную целостность Украины, ее государственной безопасности.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, поддерживая проявления сепаратизма, городской совет Севастополя заявила о непризнании существующей власти, ее центральных органов, которые, по ее мнению, являются нелегитимными.

Также Севастопольский горсовет с превышением предоставленных законодательством полномочий утвердил заявление депутатов о политической ситуации в Украине, поддержала инициативу Верховной Рады Крыма о проведении референдума. Городской совет также создал незаконный орган - координационный совет по организации севастопольского управления по обеспечению жизнедеятельности города и делегировал ей полномочия по осуществлению управления городом.

Так, координационным советом вопреки положениям Конституции и Закона «О местном самоуправлении в Украине» и с грубым нарушением принципов организации государственной власти были созданы местные органы милиции, прокуратуры, службы безопасности и Севастопольский морской торговый порт, подчинив ему всю портовую инфраструктуру, расположенную на территории Севастополя и его акватории.

Кроме этого, Севастопольским городским советом было утверждено «декларацию о независимости Автономной Республики Крым и м. Севастополя».

Генеральная прокуратура Украины указанные решение обжаловала в суд.