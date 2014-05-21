Суд отменил ряд незаконных решений Севастопольского городского совета
Окружной административный суд Киева отменил ряд решений Севастопольского городского совета.
Окружной административный суд Киева отменил ряд решений Севастопольского городского совета, которые были приняты в феврале-марте этого года с нарушением Конституции и законов Украины «О местном самоуправлении в Украине» и «Об основах национальной безопасности Украины» и посягали на основы конституционного строя, суверенитет и территориальную целостность Украины, ее государственной безопасности.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, поддерживая проявления сепаратизма, городской совет Севастополя заявила о непризнании существующей власти, ее центральных органов, которые, по ее мнению, являются нелегитимными.
Также Севастопольский горсовет с превышением предоставленных законодательством полномочий утвердил заявление депутатов о политической ситуации в Украине, поддержала инициативу Верховной Рады Крыма о проведении референдума. Городской совет также создал незаконный орган - координационный совет по организации севастопольского управления по обеспечению жизнедеятельности города и делегировал ей полномочия по осуществлению управления городом.
Так, координационным советом вопреки положениям Конституции и Закона «О местном самоуправлении в Украине» и с грубым нарушением принципов организации государственной власти были созданы местные органы милиции, прокуратуры, службы безопасности и Севастопольский морской торговый порт, подчинив ему всю портовую инфраструктуру, расположенную на территории Севастополя и его акватории.
Кроме этого, Севастопольским городским советом было утверждено «декларацию о независимости Автономной Республики Крым и м. Севастополя».
Генеральная прокуратура Украины указанные решение обжаловала в суд.