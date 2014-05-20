Участники АТО приравнены к участникам боевых действий - закон

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины

Законом признаются участниками боевых действий военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной пограничной службы Украины, лица рядового, начальственного состава и военнослужащие Министерства внутренних дел Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также принимали участие в антитеррористической операции.

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Перечень лиц, которые являются участниками боевых действий и принимали участие в антитеррористической операции, определяется Кабинетом Министров Украины.

Как известно, парламент принял данный закон 6 мая.