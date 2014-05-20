Писатель Сергей Жадан высказался за избрание Президента уже в первом туре

Об этом он заявил в интервью “Газете по-украински”.

“В Украине не проходят выборы в классическом понимании этого слова. Поскольку речь идет не о спокойной дискуссии с выяснением нюансов политических программ, а о поиске компромисса с целью сохранить страну, максимально быстро и безопасно стабилизировать ситуацию”, - сказал писатель.

По его словам украинцы сейчас должны искать фигуру максимально приемлемую для всех.

“Важно думать о совместном интересе. Нам желательно завершить выборы в первом туре, потому что каждый день президентской кампании - это дополнительная угроза безопасности и жизни граждан. Посмотрите что делается в Донецкой и Луганской областях - захватывают избирательные комиссии, угрожают их членам, людей похищают. Это прямая террористическая деятельность направленая на срыв выборов”, - подчеркнул он.

“Потому чем быстрее эти выборы состоятся, тем лучше. Выход здесь один - поддерживать наиболее рейтингового кандидата и провести их в один тур”, - заявил Сергей Жадан подчеркнув, что состояние неопределенности лишь усложняет ситуацию.

“Эти выборы не решат всех проблем, которые перед нами стоят. Но начинать с чего-то надо, и начинать надо с поиска компромисса”, - добавил он.