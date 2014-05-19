Боевики бандформирований на востоке Украины нарушают Женевские конвенции

Об этом сегодня, 19 мая, сообщил директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий.

“Во всех военных конфликтах медики являются неприкосновенными лицами, ведь они выполняют свой профессиональный долг - спасают жизнь и здоровье людей. К сожалению, в ходе антитеррористической операции на Востоке Украины известны неединичные случаи пренебрежения вооруженными боевиками этих правил. Во время обстрелов сил АТО часто страдают медицинские работники, в первую очередь те, кто пытается оказать помощь раненому, вынести его с поля боя”.

Читайте такжеКрасный крест Украины заявил о захвате отделений в КрымуОн подчеркнул, что за нарушение утвержденных на международном уровне правил и законов ведения войны (так называемых женевских конвенций), откровенное немотивированное насилие над медиками на поле боя предусмотрена уголовная ответственность по нормам не только национального, но и международного законодательства.

"К сожалению, во время борьбы с вооруженными террористами на востоке Украины международные обязательства, договоры и меморандумы не выполняются. Сепаратисты ведут обстрел обозначенной красным крестом авиационной техники, расстреливают машины скорой помощи, похищают раненых", - отметил Андронатій.

Он сообщил, что недавно в рамках выполнения задач АТО во время эвакуации раненых был обстрелян медицинский вертолет Ми-8. При этом получили ранения военный врач и фельдшер.