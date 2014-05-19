Валерия Коновалюка избрали главой партии «Нова Україна»

Более четырехсот делегатов из разных регионов страны единогласно приняли решение о создании новой политической партии – «Нова Україна». Возглавил новую политическую силу, которая была общественно-политическим движением, кандидат на пост Президента Валерий Коновалюк. По словам участников форума, решение о создании партии было продиктовано острыми социальными и экономическими проблемами, которые возникли в обществе и несут в себе угрозу целостности и независимости Украины.

Презентуя программу «Нової України » Валерий Коновалюк отметил: «Сегодня как власть, так и украинское общество нуждаются в новых лидерах и настоящих патриотах, способных навести порядок и создать эффективное управление страной».

Политик также назвал первые задачи, которые необходимо решить: отделение власти от бизнеса, проведение новой налоговой реформы, децентрализация власти, принятие нового Трудового кодекса, создание профессиональной армии и проведение целого комплекса реформ, направленных на поддержку украинских семей.

Обсуждая с партийцами вопрос внешней политики Украины, Валерий Коновалюк заявил, что Украина должна быть внеблоковой страной и при этом иметь эффективные взаимовыгодные экономические отношения со всем мировым сообществом.

В завершение своего выступления Валерий Коновалюк затронул языковой вопрос. Он подчеркнул, что Украина является двуязычным государством. Статус русского языка навсегда изменит противостояние и сохранит целостность страны.

Что касается внешней политики, то тут лидер «Нової України» выступает за закрепление внеблокового статуса Украины и взаимовыгодные экономические отношения с мировым сообществом. « Украина должна стать государством, где будут жить здоровые и социально обеспеченные люди. Страной, способной защитить себя и своих граждан. Страной, где гарантирована безопасность для каждого человека » , – заявил Коновалюк на съезде. По мнению кандидата в П резиденты Украины, программа его партии поможет вернуть доверие людей к власти.