В Донецкой области уменьшилось количество тех, кто поддерживает сепаратистов - Тарута

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Кабинете министров.

"Я не могу сказать, сколько тех, кто с автоматами. К сожалению, их не сотни, их тысячи, но не десятки тысяч, слава Богу. Поэтому ситуация сложная, но я бы сказал, что она не критическая. Что касается сепаратистов, я думаю, их такое количество, как и террористов, может, чуть меньше", - сказал он.Читайте такжеТарута призывает жителей Донбасса проявить благоразумие и не допустить эскалации насилия

Что касается протестующих, по словам Таруты, "в общей сложности их во всей Донецкой области не замечали больше 10-15 тыс. человек".

"Одни и те же лица фигурировали по всем городам. Как только поставили блокпосты, количество резко уменьшилось. Вчера они организовали митинг... Скорее всего, было около 500 человек на весь Донецк. Раньше это были 3-5 тыс., сейчас уменьшилось. Настроение жителей Донбасса резко изменилось, сегодня все меньше тех, кто поддерживает этих протестующих и другие категории. Люди боятся выходить на улицу, люди стали бояться за свой бизнес. И это очень резко изменило ситуацию", - отметил Тарута.