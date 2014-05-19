Сегодня завершается подача заявлений о включении в списки для голосования

Об этом сообщил УНИАН председатель заграничного избирательного участка при Посольстве Украины в РФ Виктор Гыржов.

«На заграничном избирательном участке избиратель, предоставив паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический или служебный паспорт, может лично до 19 мая включительно подать заявление в участковую избирательную комиссию о включении в список избирателей, в том числе на всех участках, созданных на территории России», - сказал Гыржов.

При этом он заметил, что избирательный участок в Москве работает сегодня с 12.00 до 20.00 мск.

Гыржов обратил внимание на то, что на выборах 25 мая за границей можно проголосовать исключительно по загранпаспорту, в соответствии с изменениями в законодательстве, голосование по внутренним паспортам невозможно.

Он отметил, что в день голосования изменения в уточненный список избирателей на заграничном избирательном участке могут вноситься председателем или заместителем председателя или секретарем этой избирательной комиссии лишь исключительно путем исправления неточностей и технических ошибок.

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По его словам, принять участие во внеочередных выборах президента Украины 25 мая смогут около 26 тысяч граждан Украины, которые состоят на консульском учете в консульском отделе при посольстве Украины, и более 500 граждан Украины, которые прибыли лично на участок и написали соответствующие заявления.

Как сообщал УНИАН, в России на внеочередных выборах президента Украины 25 мая можно будет проголосовать в шести городах – на участке при Посольстве Украины в Москве и на участках при генеральных консульствах Украины в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске.

Внеочередные выборы президента Украины на заграничных избирательных участках, созданных при Посольстве Украины и Генеральных консульствах Украины в Российской Федерации, состоятся 25 мая с 8.00 до 20.00 по местному времени.