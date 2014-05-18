ЦИК отправила бюллетени на зарубежные участки
00:32, 18 мая 2014Политика
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Почти 4,5 тыс. бюллетеней передала сегодня Центральная избирательная комиссия на зарубежные избирательные участки.
Эти бюллетени поедут во всех дипломатических представительств Украины за рубежом, говорится в сюжете ТСН.
Передача осуществляется через Министерство иностранных дел Украины. Охрану транспортировки обеспечивают работники органов внутренних дел, а при необходимости и Службы безопасности Украины.
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Будут голосовать наши граждане в 75 странах мира. Как уже сообщалось, украинцы часами простаивают в очередях, чтобы проголосовать не по месту регистрации.
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