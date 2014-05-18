ЦИК отправила бюллетени на зарубежные участки

Эти бюллетени поедут во всех дипломатических представительств Украины за рубежом, говорится в сюжете ТСН.

Передача осуществляется через Министерство иностранных дел Украины. Охрану транспортировки обеспечивают работники органов внутренних дел, а при необходимости и Службы безопасности Украины.

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Будут голосовать наши граждане в 75 странах мира. Как уже сообщалось, украинцы часами простаивают в очередях, чтобы проголосовать не по месту регистрации.