МИД направил ноту Кремлю в связи с ухудшением обстановки на границе с РФ

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, в документе отмечается, что в последнее время такие инциденты на государственной границе приобретают систематический характер, что создает реальную угрозу жизни гражданскому населению приграничных районов и украинских пограничников. Российской стороне предложено безотлагательно провести комплекс мероприятий на государственной границе и в приграничных районах с целью стабилизации ситуации на участке российско-украинской государственной границы.

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«Отсутствие соответствующего реагирования со стороны российской стороны будет рассматриваться Украиной как нарушение Россией обязательств, определенных положениями соответствующих двусторонних соглашений», - отметили в ведомстве.

МИД Украины призвал Россию как можно быстрее восстановить конструктивное сотрудничество между пограничными ведомствами двух стран с целью нормализации ситуации и недопущения дальнейших нарушений режима государственной границы.