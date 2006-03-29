Тимошенко вспомнила ”Нашей Украине” историю времен Кучмы

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что затягивание с подписанием Меморандума о создании коалиции демократических сил Украины происходит по вине блока «Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер БЮТ заявила сегодня на брифинге.

По ее словам, “абсолютно рискованная и необоснованная” задержка относительно подписания меморандума о создании коалиции при участии БЮТ, «Нашей Украиной» и СПУ идет от блока «Наша Украина».

Ю.ТИМОШЕНКО выразила обеспокоенность по поводу заявлений Блока «Наша Украина», что до 7 апреля не будет никаких решений относительно создания коалиции.

Она считает, что такая задержка является достаточно опасной, есть “политические риски”, и время для создания демократической коалиции может быть потеряно. При этом она напомнила, что в свое время власти Леонида КУЧМЫ, затянув время, удалось создать свою коалицию при участии блока «За еду».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ей известно о том, что сегодня в комитетах парламента происходят переговоры между Юрием ЕХАНУРОВЫМ, Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Андреем КЛЮЕВЫМ. В то же время, сообщила лидер БЮТ, ей не удалось сегодня переговорить с Ю.ЕХАНУРОВЫМ по поводу ситуации вокруг меморандума.

Ю.ТИМОШЕНКО призвала «Нашу Украину» не откладывать принятия решения о создании демократической коалиции.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО еще раз категорически заявила, что БЮТ ни в коем случае не будет блокироваться с Партией регионов Украины. Она подчеркнула, что в таком случае БЮТ уйдет «в стопроцентную оппозицию».

На вопрос журналистов, готова ли она подписать Меморандум о создании демократической коалиции вслед за лидером СПУ Александром МОРОЗОМ, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ей ничего неизвестно о том, что А.МОРОЗ подписал этот меморандум.

В то же время она подчеркнула, что переговорит с лидером СПУ, и если это подтвердится, то она также подпишет меморандум.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что, по предварительным подсчетам, у трех будущих фракций СПУ, БЮТ и “Нашей Украины” уже есть 250 народных депутатов, и сказала, что это «достаточное большинство, чтобы формировать политику».

Как сообщал УНИАН, по информации члена СПУ, народного депутата Николая РУДЬКОВСКОГО, 28 марта Социалистическая партия Украины подписала Меморандум о создании “помаранчевой коалиции” и ожидает еще двух подписей – Ю.ТИМОШЕНКО и председателя политсовета блока "Наша Украина" Романа БЕССМЕРТНОГО.

Как сообщил представитель СПУ Иосиф ВИНСКИЙ, он вместе с представителем Народного союза "Наша Украина" Романом ЗВАРИЧЕМ и представителем Блока Юлии Тимошенко Александром ТУРЧИНОВЫМ работали над разработкой этого документа два месяца.