Кличко призвал всех украинцев мобилизоваться на выборы
Сегодня крайне важно довести каждому украинцу, что его голос на выборах имеет большое значение.
Об этом заявил лидер «УДАРа» Виталий Кличко во время встречи с агитаторами, волонтерами и кандидатами в депутаты Киевсовета.
«Очень важно мобилизовать людей. Довести до каждого, что его голос может быть решающим. Наша задача – получить как минимум 50% +1 голос на выборах Президента Украины. От этого зависит стабильность в стране. 50% +1 голос на выборах мэра столицы. От этого зависит стабильность в Киеве», – отметил Кличко.
Он считает, что настало время всем украинцам объединиться, чтобы изменения в государстве произошли. Кличко подчеркнул, что он вместе с Петром Порошенко продемонстрировал пример политического объединения и призвал к объединению других политиков.
Читайте такжеОлланд обещает ужесточить санкции против России в случае срыва украинских выборов«Нам хватит и работы, и должностей. Личные амбиции нужно отбросить. Нам нужно объединить людей, объединить идеей изменений в стране. И донести этот сигнал к Востоку Украины», – отметил лидер «УДАРа».
«Все, что происходит в нашем государстве, – наша общая ответственность. Никто в Донецке, Луганске или Мариуполе никогда не думал, что по их улицам будут нагло разгуливать люди с оружием, будут брать заложников, грабить магазины и людей. Если мы будем равнодушными, такое же может произойти и в Киеве», – предостерег Кличко.
Политик отметил, что украинцы сегодня, независимо от региона проживания, хотят мира и спокойствия, а также чувствовать себя защищенными.
«И наша защита – в наших руках. Для этого нужно 25 мая быть на избирательных участках. Максимальная явка крайне важна, в частности в Киеве. Мы, команда Кличко–Порошенко, настроены на то, чтобы стабилизировать ситуацию в Украине. Уверен, что мы сможем реализовать нашу цель. Вопрос только в том, насколько быстро сможем начать изменения, после первого или второго тура», – подчеркнул он.