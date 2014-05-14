Кличко призвал всех украинцев мобилизоваться на выборы

Об этом заявил лидер «УДАРа» Виталий Кличко во время встречи с агитаторами, волонтерами и кандидатами в депутаты Киевсовета.

«Очень важно мобилизовать людей. Довести до каждого, что его голос может быть решающим. Наша задача – получить как минимум 50% +1 голос на выборах Президента Украины. От этого зависит стабильность в стране. 50% +1 голос на выборах мэра столицы. От этого зависит стабильность в Киеве», – отметил Кличко.

Он считает, что настало время всем украинцам объединиться, чтобы изменения в государстве произошли. Кличко подчеркнул, что он вместе с Петром Порошенко продемонстрировал пример политического объединения и призвал к объединению других политиков.

Читайте такжеОлланд обещает ужесточить санкции против России в случае срыва украинских выборов«Нам хватит и работы, и должностей. Личные амбиции нужно отбросить. Нам нужно объединить людей, объединить идеей изменений в стране. И донести этот сигнал к Востоку Украины», – отметил лидер «УДАРа».

«Все, что происходит в нашем государстве, – наша общая ответственность. Никто в Донецке, Луганске или Мариуполе никогда не думал, что по их улицам будут нагло разгуливать люди с оружием, будут брать заложников, грабить магазины и людей. Если мы будем равнодушными, такое же может произойти и в Киеве», – предостерег Кличко.

Политик отметил, что украинцы сегодня, независимо от региона проживания, хотят мира и спокойствия, а также чувствовать себя защищенными.

«И наша защита – в наших руках. Для этого нужно 25 мая быть на избирательных участках. Максимальная явка крайне важна, в частности в Киеве. Мы, команда Кличко–Порошенко, настроены на то, чтобы стабилизировать ситуацию в Украине. Уверен, что мы сможем реализовать нашу цель. Вопрос только в том, насколько быстро сможем начать изменения, после первого или второго тура», – подчеркнул он.