Путин снова соврал: Госдеп показал новые фото российских войск возле украинской границы

Фото были выложены на аккаунте ведомства в Twitter.

Согласно сообщению, по состоянию на 12 мая российская военная техника оставалась фактически на тех же позициях, что и 23 марта.

Ранее, 7 мая, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отвела части своих вооруженных сил от украинской границы.

По его словам, это легко проверить из космоса, что и сделали американцы.