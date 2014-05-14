Путин снова соврал: Госдеп показал новые фото российских войск возле украинской границы

10:28, 14 мая 2014
Политика
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Государственный департамент США обнародовал спутниковые фото скопления русских войск под Ростовом, в 75 километрах от границы.

Російська армія так само стоїть біля кордону / Twitter @StateDept

Фото были выложены на аккаунте ведомства в Twitter.

Согласно сообщению, по состоянию на 12 мая российская военная техника оставалась фактически на тех же позициях, что и 23 марта.

Ранее, 7 мая, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отвела части своих вооруженных сил от украинской границы.

По его словам, это легко проверить из космоса, что и сделали американцы.

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