Путин снова соврал: Госдеп показал новые фото российских войск возле украинской границы
10:28, 14 мая 2014Политика
19 0
Государственный департамент США обнародовал спутниковые фото скопления русских войск под Ростовом, в 75 километрах от границы.
Российская армия так же стоит у границы / Twitter @StateDept
Фото были выложены на аккаунте ведомства в Twitter.
Согласно сообщению, по состоянию на 12 мая российская военная техника оставалась фактически на тех же позициях, что и 23 марта.
Ранее, 7 мая, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отвела части своих вооруженных сил от украинской границы.
По его словам, это легко проверить из космоса, что и сделали американцы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter