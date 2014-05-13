ВР усовершенствовала законодательство в отношении беженцев

13:00, 13 мая 2014
Политика
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Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите” (№4580).

ZN.UA

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 277 из 350 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный закон разработан Государственной миграционной службой Украины с целью выполнения критериев первой фазы Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины, определенных в третьем Докладе Еврокомиссии об имплементации Плана действий от 15 ноября 2013 года.Читайте такжеУкраинцы смогут ездить в Европу без виз, а с крымчанами ситуация неопределенная - Фюле

В законе учтены положения Конвенции о статусе беженцев от 1957 года и Протокола о статусе беженцев от 1967 года. Закон направлен на усовершенствование положений законодательства в отношении беженцев путем учета документов в сфере миграции, принятых Советом Европы и Европейским Союзом.

Как отмечается в объяснительной записке, «целью акта является расширение понятия “дополнительная защита” в соответствии с Директивой Европарламента и Совета ЕС 2011/95 относительно стандартов для квалификации граждан третьих стран или лиц без гражданства, как бенефициаров международной защиты, единого статуса для беженцев или для лиц, имеющих право на дополнительную защиту, и относительно содержания защиты от 13.12.2011 и понятия “временная защита” в соответствие с Директивой Совета ЕС 2001/55/ЕС “О минимальных стандартах для предоставления временной защиты в случае массового притока перемещенных лиц и о мероприятиях, которые обеспечивают баланс усилий Государств-членов при приеме таких лиц и несении последствий их приема” от 20 июля 2001 года».

Председатель ВР Александр Турчинов отметил, что принятие данного закона будет способствовать упрощению визового режима для украинцев, посещающих ЕС.

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