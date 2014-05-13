Порошенко: я завишу только от воли избирателей

Об этом политик сообщил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

«Законопроект, который сегодня зарегистрирован в Верховной Раде - подписан Сергеем Соболевым от фракции "Батькивщина", Виталием Кличко от фракции "УДАР", Анатолием Гриценко и другими - он обязывает кандидатов раскрывать информацию об избирательном фонде и отчитываться перед избирателями. Это означает жить честно, а работать прозрачно и открыто. Если ее прячут, то это означает одно - коррупция. Здесь нет серого, или черного, или белого. Или мы боремся с коррупцией, или являются ее участниками», - подчеркнул Порошенко.

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Он также призвал присутствующего в студии Сергея Тигипко присоединиться к инициативе раскрытия информации об источниках формирования избирательного фонда и статьи расходов.

Кроме того, Порошенко рассказал о финансировании своей избирательной кампании. «Единственным источником наполнения моего избирательного фонда является внесены в мою декларацию деньги, с которых уплачены все налоги. Ни у кого Петр Порошенко не взял и не возьмет ни копейки. Я независим от всех так называемых олигархов, я завишу только от воли избирателей», - подчеркнул он.

«Некоторые кандидаты, в декларации имеют двухкомнатные квартиры, где в кладовке мышь повесилась, легко тратят средства на чартерные авиарейсы, на кортежи, сотни тысяч долларов выбрасывают еженедельно на телевизионные программы. Но когда речь идет о том, чтобы отчитаться, откуда эти деньги, они стыдливо молчат», - добавил Порошенко.