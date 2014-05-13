Украина за последние годы стала постсоветским лидером по пыткам - Amnesty International

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на международную правозащитную организацию Amnesty International, которая обнародовала в ночь на вторник отчет о ситуации с пытками в мире.

Как заявил директор программ Европы и Средней Азии этой организации Джон Далхьюзен, серийные злоупотребления украинских правоохранителей там документируют уже много лет.

По оценкам, в Украине ежегодно происходили по несколько сотен тысяч случаев пыток и других злоупотреблений со стороны хронически коррумпированных, неперестроенных постсоветских правоохранительных структур, которые остро нуждаются в реформах, сказал он.

Читайте такжеЛутковская: ситуация с пытками значительно улучшиласьИменно эти злоупотребления стали одной из причин возмущения, вылившегося в протесты украинского Майдана - а потом эти же злоупотребления стали очень значительным элементом ответа правоохранителей на Майдан и их действий в отношении демонстрантов, добавил представитель правозащитников.

Пытки распространены во многих постсоветских странах, говорится в отчете «Стоп пыткам», из-за того, что коррумпированные и недофинансированные полицейские структуры прибегают к злоупотреблениям в отношении задержанных как к легкому способу выбить признание вины или требовать от жертв деньги.

Читайте такжеВ восточных областях опасны не мифические "бендеровцы", а боевики спецслужб РФ - МИД В целом, заявляют в Amnesty International, и сейчас, через три десятилетия после принятия Конвенции ООН о противодействии пыткам, такое поведение широко распространено во многих частях мира. В частности, правительства многих стран относятся к пыткам неискренне - запрещая их законом, но облегчая их использование на практике.