В Донецком военном музее рассказали, как террористы вынудили их отдать макеты оружия

Террористы из самопровозглашенной "Донецкой народной республики" изъяли из военно-исторического музея в мемориальном комплексе "Твоим освободителям, Донбасс" макет противотанкового ружья Симонова ПТРС-41, а также два массогабаритных макета автоматов АК-47 "для защиты республики".

Как сообщает "ОстроВ" со ссылкой на администрацию Донецкого областного краеведческого музея, в музей с официальным письмом обратился так называемый "Совет Донецкой народной республики" с просьбой разрешить осмотреть имеющиеся в музее образцы стрелкового оружия. Представителям совета ДНР было разрешено осмотреть экспозицию военно-исторического музея в мемориальном комплексе «Твоим освободителям, Донбасс», где представлены массогабаритные макеты оружия периода Великой Отечественной войны.

Читайте такжеНочью в Славянске террористы снова обстреляли телевышку из минометов - Аваков

В ходе осмотра сепаратисты проявили интерес к противотанковому ружью Симонова ПТРС-41, образца 1941 года. Такие ружья предназначались для борьбы с легкими и средними танками на расстояниях до 500 м, а также против пулеметов, орудий, амбразур, дотов, дзотов. Производство ПТРС было начато в ноябре 1941 года и было прекращено в 1945 году, всего было выпущено 190 615 шт. ружей этого типа.

Представленный в экспозиции образец был в 1981 году передан музею из воинской части города Нежина Черниговской области. Он был переделан в мастерской по ремонту оружия в состояние, непригодное для стрельбы.

"Представители "Совета ДНР" обратились с просьбой передать им ружье для защиты республики. Но музей не имеет право передавать такие экспонаты без разрешения вышестоящих органов. О сложившейся ситуации были поставлены в известность областная государственная администрация, правоохранительные органы", - отмечает администрация музея.

Тем не менее, 10 мая пять террористов, трое из которых были вооружены автоматами, пришли в военно-исторический музей и потребовали выдать им ружье с целью детального изучения возможности его использования для защиты ДНР.

Читайте такжеТеррористы обстреляли автомобиль с украинскими пограничниками: двое раненных

"Сотрудниками музея был вызван наряд государственной службы охраны и следственных органов, которые детально зафиксировали факт изъятия макетов оружия. Во избежание эскалации напряженности было принято решение о временной передаче представителям "Совета Донецкой Народной Республики" ПТРС и 2-х массогабаритных макетов автоматов АК-47 с оформлением соответствующих документов", - говорится в сообщении музея.