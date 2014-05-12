Начальник милиции Мариуполя Андрощук освобожден из плена - Аваков
08:22, 12 мая 2014Политика
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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет об освобождении из плена террористов начальника городского управления милиции Мариуполя Валерия Андрощук.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Освободили захваченного 9 мая в Мариуполе Валерия Андрощука. Дай Бог ему здоровья! Спасибо всем, кто помог», - написал Аваков.
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Как сообщалось, начальника милиции Мариуполя террористы взяли в плен 9 мая во время противостояния в городе.
11 мая некоторые СМИ сообщали, что Андрощук найден повешенным в районе мариупольского аэропорта.
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