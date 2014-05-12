Россия продолжает возвращать Украине военные суда

В понедельник, 12 мая, в одесском порту ожидается прибытие корабля управления "Славутич", противолодочных корветов "Луцк" и "Тернополь", а также ракетного корвета "Приднепровье", пишут "Вести".

Ранее в Одессу были перебазированы корабли ВМС Украины "Донбасс" и "Кировоград", ракетный катер "Прилуки", танкер "Фастов" и судно размагничивания "Балта".

На 13 мая планируется передача Украине подводной лодки "Запорожье", которая ввиду своего почтенного возраста, несмотря на недавний ремонт, безнадежно устарела. Скорее всего, она станет музейным экспонатом.