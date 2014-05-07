В Житомире впервые за годы независимости Украины чествовали ветеранов УПА

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, накануне Дня памяти погибших в годы Второй мировой войны и Дня победы, 7 мая, председатель облгосадминистрации Сидор Кизин, который также является председателем областной организации ВО ”Свобода”, встретился с ветеранами Украинской повстанческой армии. ”Необходимость отметить их заключается в том, что за годы украинской независимости они ни разу не были почитаемы на государственном уровне”, - сказал Кизин на встрече с ветеранами, сообщает его пресс-служба.

Также отмечается, что сегодня Кизин подписал распоряжение, согласно которому областные власти на должном уровне почтят героев, которые боролись за Украинское государство. Так, всем ветеранам УПА будет выплачена денежная помощь в размере 2 тыс. грн.

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Сейчас в Житомирской области проживает 21 ветеран УПА. Из-за почтенного возраста и состояния здоровья, большинство из них не смогли приехать в областной центр и приобщиться к мероприятию. Так, только двое из них - Степан Лынышин и Василий Шимко - лично смогли сегодня прийти на встречу с Кизиным.

«С большой радостью и волнением мы поздравляем наших ветеранов, которые после участия в боевых действиях за независимость нашей страны еще долгие годы скитались по сталинских лагерям и тюрьмам, прошли все ужасы советской карательной репрессивной машины. Они являются образцом жертвенности, борьбы, бескомпромиссности, организованности для нас, нынешнего поколения», - сказал Кизин, вручив присутствующим ветеранам почетные грамоты облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, руководство Житомирской области призвало общественность воздержаться от массовых акций 9 мая во избежание провокаций.

Справка УНИАН. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской ОГА, Житомирщина считается центром украинской повстанческой армии. Осенью 1921 года на территории области действовали вооруженные формирования под названием «Украинская повстанческая армия». В 1940-х годах за независимость Украины боролась подпольная формация «УПА-Полесская Сечь» под руководством атамана Тараса Бульбы-Боровца, ОУН (Мельника) и ОУН (Бандеры), которые впоследствии объединились в Украинской повстанческой армии.