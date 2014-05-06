Россия намерена усилить свое военное присутствие в Крыму

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил на очередном селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

"В местах базирования нашего флота будут в этом году созданы новые части противовоздушной обороны и соединения морской пехоты. Также на Черноморский флот текущего года поступят новые подводные лодки, надводные корабли нового поколения, все это требует от нас достаточного внимания", - сказал Шойгу.

Читайте такжеК 17 мая Украина планирует вывести из оккупированного Крыма ряд судов

Министр обороны РФ заявил, что Черноморский флот до 2020 года получит на развитие значительные средства. «Развитие системы базирования Черноморского флота проводится в рамках действующей федеральной целевой программы (ФЦП) «Создание системы базирования Черноморского флота на территории России в 2005–2020 гг.». Общий объем финансирования программы составляет 86,7 млрд рублей (около 2,5 млрд долларов)», – сообщил Шойгу.

По его словам, на сегодняшний день в эксплуатацию введены уже 48 объектов инфраструктуры в Новороссийске и пунктах дислокации береговых войск ЧФ в Темрюке и поселке Уташ.

Шойгу подчеркнул необходимость внести некоторые коррективы в действующую программу развития в связи с рядом проблем. Это связано с тем, что последние изменения в ФЦП вносились в 2008 году, а за последнее время произошел ряд событий – главным образом «вхождение в состав России Крыма» и Севастополя, что требует соответствующей корректировки.

Шойгу отметил, что «Черноморский флот всегда получал необходимые силы», но в связи с последними событиями по «вхождению в состав России Республики Крым и Севастополя» возникла необходимость внесения изменений в программу развития флота.

Как известно, в марте Россия аннексировала украинский Крым. Аннексии предшествовали военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины.