Диверсанты раздают на востоке отравленные продукты питания - СБУ
17:42, 05 мая 2014Политика
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Диверсанты на востоке Украины ввели раздачу отравленных продуктов украинским военнослужащим и местным жителям.
Российские диверсанты применили новую тактику - отравление / REUTERS
Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина Остапенко.
Читайте такжеСиловики разоблачили схему обороны и минирования улиц в Дружковке, Славянске и Краматорске“Новым видом подрывной деятельности агентов диверсионных групп Российской Федерации и сепаратистов является раздача отравленных продуктов питания и напитков украинским военнослужащим и местному населению, а также использование в отрядах “самообороны” женщин для применения их в качестве живого щита”, - сказала Остапенко.
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