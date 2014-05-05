Диверсанты раздают на востоке отравленные продукты питания - СБУ

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина Остапенко.

Читайте такжеСиловики разоблачили схему обороны и минирования улиц в Дружковке, Славянске и Краматорске“Новым видом подрывной деятельности агентов диверсионных групп Российской Федерации и сепаратистов является раздача отравленных продуктов питания и напитков украинским военнослужащим и местному населению, а также использование в отрядах “самообороны” женщин для применения их в качестве живого щита”, - сказала Остапенко.