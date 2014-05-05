В Горловке захватили админздание ГП "Артемуголь" - СМИ

13:05, 05 мая 2014
Политика
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На данный момент нет данных, были ли вооружены захватчики. 

Захвачено административное здание ГП "Артемуголь" в Горловке. Об этом сообщили "ОстроВу" источники на предприятии. 

Еще от одного источника стало известно, что сотрудники ГП вышли из захваченного админздания. 

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На данный момент нет данных, были ли вооружены захватчики. 

Государственное предприятие «Артемуголь» – старейшее угледобывающее предприятие Донбасса. В состав предприятия входят структурные подразделения: «Шахта им. А.И. Гаевого», «Шахта им. К.А. Румянцева», «Шахта им. В.И. Ленина», «Шахта им. М.И. Калинина», а также Управление материально-технического снабжения и вспомогательных производств и "Артемпогрузтранс", в которых работают более 6 тысяч человек. 

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