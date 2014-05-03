В Луганске террористы похитили лидера Гражданского сектора города

Сегодня в Луганске террористы похитили одного из лидеров Гражданского сектора Луганска (ГСЛ) Алексея Биду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказали очевидцы произошедшего.

По их словам, в районе Автовокзала четверо неизвестных скрутили руки Биде и затолкали его в серый автомобиль ВАЗ 2101 с государственными номерами 0382.

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По сообщению активистов Гражданского сектора, Бида поехал на защиту здания областного военкомата, где по некоторым данным, сегодня в 18.00 ожидался штурм здания сепаратистами. На данный момент, по сведениям активистов ГСЛ, похищенный Бида находится в здании захваченного Управления СБУ.

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«С его номера отвечает ”невменяемое тело”, которое благим матом орёт про то, что всем надо приезжать в СБУ», - сообщила одна из активисток Гражданского сектора.