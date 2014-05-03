В Одессе открыта горячая линия для поиска пропавших безвести

В Одессе открыта «горячая линия» для розыска пропавших во время массового столкновения проукраинских активистов с сепаратистами. Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета, открыта круглосуточная «горячая линия» - (0-48) 705-55-55, на которую можно обращаться по вопросам розыска пропавших.

Читайте такжеСМИ: Число жертв столкновений в Одессе превысило 40 человек, пострадавших - 174 «Для стабилизации обстановки создан оперативный штаб, задачей которого является координация действий правоохранительных органов, ГСЧС и медиков», - сообщили в департаменте.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 2 мая во время столкновения сторонников единой Украины и сепаратистов в центре города пострадало более 170 человек, погибло более 40.