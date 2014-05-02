Турчинов призвал Россию прекратить истерию вокруг событий в Украине

И.о. Президента Украины, Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов в обращении к соотечественникам, в частности отметил: «Сегодня утром мы начали активную фазу Антитеррористической операции, направленной против главной базы боевиков, которые терроризируют весь Донецкий регион, расположенной в городе Славянске», сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

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«Наша основная цель - защитить людей и не допустить жертв среди населения.

Наши силовые структуры ведут борьбу с наемниками иностранного государства, с террористами и преступниками, которые захватывают заложников, убивают и пытают людей, которые с оружием в руках угрожают территориальной целостности и стабильности в Украине», - сказал Турчинов.

Он также подчеркнул, что «операция разворачивается не так быстро, как хотелось бы, и значительно осложняется тем, что базы террористов расположены в многонаселенных городах, а они сами прячутся за спинами гражданских лиц, прикрываются заложниками, ведут огонь из многоквартирных жилых домов».

И.о. Президента Украины, Председатель Верховной Рады Украины отметил, что «во время сегодняшнего этапа операции удалось захватить все укрепленные огневые опорные пункты и блок-посты террористов вокруг города Славянска, полностью закрыв его окружение. Наступление на террористов продолжается.

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Во время операции преступники понесли значительные потери: много погибших, раненых и арестованных. К большому сожалению, мы имеем информацию о двух погибших и семерых раненых наших военных.

Спасибо всем героям, которые мужественно защищают нашу страну. Вечная память тем, кто погиб, защищая свою Родину».

«Конституция значительно ограничивает мои полномочия, но новоизбранный Президент представит к высшим государственным наградам всех героев, которые отличились, защищая свою страну, мир и покой наших граждан», - подчеркнул Турчинов.

Он также напомнил, что «мы требуем от террористов, диверсантов, всех тех, кто поднял оружие на нашу страну, сложить оружие, сдаться, освободив заложников и административные здания. Те, кто сдаст оружие и непричастны к тяжким преступлениям, будут амнистированы, кто виновен в убийствах и пытках - будут наказаны».

Турчинов также сообщил, что "сегодня ночью были попытки прорыва государственной границы группой вооруженных русских диверсантов, которые были остановлены нашими пограничниками".

Он также обратился к руководству Российской Федерации: «Прекратите истерию вокруг событий, происходящих в Украине. Прекратите угрозы и запугивания.

Когда вас беспокоят нарушения прав граждан, то займитесь их защитой в своей стране, где нарушение прав приобрело системный характер.

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Мы требуем от России прекратить провокации против нашей страны и не использовать терроризм, диверсии и военную угрозу как форму давления на нашу страну».

«Несмотря на все проблемы и противодействие, мы обеспечим мир и спокойствие в нашем государстве и остановим террористическую угрозу на востоке Украины.

Пусть Господь хранит Украину и каждого из вас», - отметил Турчинов.