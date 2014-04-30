Бойцы "Альфы" могли нейтрализовать террористов и освободить заложников, но не было приказа - Тымчук

"Сегодня представителями украинской власти в невыполнении приказа были обвинены руководство и сотрудники спецподразделения «Альфа». Нам, «Информационному Сопротивлению», не удалось найти никаких подтверждений того, что «Альфа» получала боевой приказ, который бы не выполнила", - написал в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тимчук.

Он также отметил, что поднимался вопрос о применении "Альфы" в Славянске. При этом руководство спецподразделения указало на условия, которые нужны спецназа для проведения такой операции - четкое обозначение целей и объектов операции, проведение разведки, полное блокирование района проведения операции, обеспечение прикрытия, сообщает эксперт.

Но требования руководства спецподразделения, по словам Тымчука, не были выполнены.Читайте такжеСБУ опровергла информацию об увольнении руководства "Альфы"

"Тем не менее, «Альфа» была согласна выполнять боевой приказ в соответствии с той задачей, к выполнению которой она подготовлена. Более того, руководство и бойцы спецподразделения фактически требовали отдать такой адекватный приказ по своему применению (а это освобождение зданий, нейтрализация террористов и освобождению заложников во всех видах транспорта и помещениях, нейтрализация лидеров ОПГ и т.д.) Но такой приказ так и не был отдан", - написал Тимчук в соцсети.Читайте такжеЗа невыполнение приказа во время АТО полностью отстранено руководство "Альфы", открыты дела - Пашинский

Кроме этого, по его словам, бойцы «Альфы» отмечают ряд существенных недостатков в организации их деятельности: технической состояние бронежилетов абсолютно не соответствует минимальным требованиям, а база на аэродроме в Краматорске, где расположен базовый лагерь силовиков, фактически полностью простреливается, при недостатке сил и средств для организации боевой охраны.

"Вчера вблизи аэродрома были выявлены группы террористов, вооруженных переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК). У силовиков катастрофически не хватает транспортных средств и защищенных систем связи", - подчеркивает Попов.

Напомним, и. о. главы Администрации президента Сергей Пашинский сообщил, что за невыполнение приказа во время АТО полностью отстранено руководство "Альфы", открыто дела. СБУ эту информацю опровергла.