В Донецке 30 вооруженных террористов ограбили банк - МВД

В Донецке 30 вооруженных террористов ограбили банк. Двое сотрудников банка были захвачены в заложники.

Благодаря профессиональным действиям группы быстрого реагирования, в состав которой вошли сотрудники милиции и военнослужащие Нацгвардии, было задержано 7 членов банды, сообщает пресс-служба МВД. У них изъято 2 автомата Калашникова, карабин и 2 пистолета. Ведутся поиски остальных злоумышленников.

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