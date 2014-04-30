В Донецке 30 вооруженных террористов ограбили банк - МВД
19:52, 30 апреля 2014Политика
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В Донецке 30 вооруженных террористов ограбили банк. Двое сотрудников банка были захвачены в заложники.
В Донецке 30 вооруженных террористов ограбили банк - МВД / REUTERS
Благодаря профессиональным действиям группы быстрого реагирования, в состав которой вошли сотрудники милиции и военнослужащие Нацгвардии, было задержано 7 членов банды, сообщает пресс-служба МВД.
У них изъято 2 автомата Калашникова, карабин и 2 пистолета.
Ведутся поиски остальных злоумышленников.
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