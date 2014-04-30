Пашинский обещает, что вскоре ситуация в Славянске стабилизируется

Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Я думаю, что ситуация в Славянске в ближайшие дни будет локализирована и стабилизирована. Единственное, что останавливает, - большое количество заложников. У нас нет сомнения, что террористы будут использовать гражданское население", - отметил он.

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Помимо этого, Пашинский сообщил, что угроза вторжения со стороны России все же существует. Однако, по его словам, это не остановит продолжение АТО.

Напомним, как сообщал УНИАН, исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов заявил, что при условии значительного скопления людей силовые мероприятия против террористов являются неэффективными.