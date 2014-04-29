Миграционной службе России мерещится гуманитарная катастрофа в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава ФМС Константин Ромодановский сообщил сегодня в Совете федерации.

«Граждане Украины начали массово обращаться, которые опасаются развития такой ситуации, они находят все возможности для длительного пребывания на территории РФ. У нас каждый день таких обращений 5-6 тыс. в день***. Это серьезная цифра. Раньше были сплошные нули», - сказал Ромодановский.

По его словам, существуют девять проблемных точек, «где чаще всего обращаются граждане Украины», в частности, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также области, которые непосредственно граничат с Украиной. Он считает, что это «симптомы» гуманитарной катастрофы.

Воображаемые потоки беженцев из Украины в Россию уже не впервые появляются в официальных заявлениях ФМС и других ведомств российского правящего режима. Ромодановский уже заявлял - без цифр - о "гуманитарной катастрофе" в Украине 16 апреля. До этого о мнимых беженцах говорили в нелегитимных органах власти оккупированного Крыма.

Пик "потока" пришелся на времена вторжения в Крым, когда в России якобы массово обустраивались пункты приема "украинских беженцев", а российские СМИ давали информацию о сотнях тысяч украинцев, которые пытаются попасть в РФ. Так, 2 марта российский Первый канал сообщал, что "все больше граждан Украины хотят попасть в южные регионы РФ", показывая при этом очередь автомобилей на пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе.

В то же время ФМС РФ упорно не замечает тысяч беженцев, которые выезжают из оккупированного Крыма на материковую часть Украины.

*** По данным экспертов, увеличение количества граждан Украины, которые хотят легализовать пребывание на территории РФ, связано не с российской агрессией и вызванной ею кризисом, а с изменением российского законодательства. Так, с 1 января 2014 года введены так называемые «миграционные коридоры», ограничивающие 180 днями пребывание для граждан Украины в течение полугода, если не будет оформлено дополнительное разрешение. За нарушение сроков пребывания на территории РФ автоматически вводится запрет на въезд в Россию сроком от трех лет.

По данным ФМС, в РФ постоянно работают около 1 млн. граждан Украины.